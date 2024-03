A nagy pénzrablás: Mohamed Szalah rábólintott a váltásra – bankot robbant érte új csapata!

Sajtóhírek szerint a villámléptű szélső a Közel-Keleten folytatja pályafutását.

Mohamed Szalah a Liverpool egyik kulcsfigurájává nőtte ki magát az utóbbi években. Az egyiptomi támadó annak ellenére is maradt a klubnál, hogy Sadio Mané vagy Roberto Firmino is elhagyta a Vörösöket. Egészen idáig.

A Karim Benzemával fémjelzett szaúdi Al-Ittihad már tavaly nyáron is ajánlatot tett a 31 éves támadó játékjogáért, azonban a Liverpool akkor még visszadobta a 162 millió eurós ajánlatot, mondván a legjobb játékosuk nem eladó. A játékos sem akart váltani, pedig évi 240 millió dolláros álomfizetéssel csábították.

A szaúdi liga azonban azóta sem tett le Szalah megszerzéséről, és most egy újabb ajánlattal jelentkezett, amit egyiptomi források szerint a rutinos szélső már nem utasított vissza.

Szalah szerződése 2025-ig köti a Liverpoolhoz, azonban jelen állás szerint úgy tűnik, hogy nem tölti ki jelenlegi kontraktusát, hanem egy jelentős – vélhetően több száz milliós – átigazolási díj fejében a Közel-Keletre igazol.

Hol folytatja?

A hírek szerint Szalah csak a szaúdi ligához kötelezte el magát, nem egy konkrét csapathoz, vagyis egyelőre még kérdeses, hol folytatja karrierjét. Szaúd-Arábiában az állam finanszírozza a csapatokat, és egyelőre még nincs eldöntve, hogy az ország melyik együttesnek biztosít elég forrást a 31 éves játékos megvásárlásához.

A szaúdi csapatok igen megritkították a Liverpool keretét már tavaly nyáron is: Jordan Henderson és Fabinho is jelentős összegért igazolt a szaúdi Pro League-be, míg a szerződése lejárta után Roberto Firmino is a Közel-Keleten találta meg új otthonát. Hamarosan pedig úgy néz ki, hogy az egyimptomi szélső is csatlakozik egykori csapattársaihoz.

Forrás: Daily Star