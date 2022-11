A MOL Fehérvár volt elégedettebb a Ferencváros elleni döntetlen után

Így értékelt a két vezetőedző.

A MOL Fehérvár és a Ferencváros 2-2-es döntetlent játszott egymással az OTP Bank Liga szombat esti rangadóján.

A fehérváriak közelmúltban kinevezett vezetőedzője, Huszti Szabolcs elégedett volt csapata mentalitásával:

„Mindenekelőtt szeretnék gratulálni a Ferencvárosnak, hogy az Európa-liga csoportja élén végzett. Ennek nemcsak a klub szimpatizánsai örülnek, hanem az egész magyar futballtársadalom. Nagyon jó, hogy tavasszal is játszani fognak a nemzetközi porondon – nekünk is hasonló célokat kellene kitűzni magunk elé. Rátérve a mérkőzésre, színvonalas, izgalmas volt, az első félidőben domináltunk, türelmesen futballoztunk, birtokoltuk a labdát. Aztán kinyíltunk, így a Fradinak lehetősége volt kontrázni, a meccs vége felé pedig mindent egy lapra feltéve támadtunk. Szerkezetet váltottunk, négy-három-háromban fejeztük be a meccset, Dárdai Palkót nyolcasba hoztuk be Houri mellé. Örülök, hogy sikerült egyenlíteni, valamit visszaadott a sors, amit elvett a Paks elleni mérkőzésen, amikor az utolsó percben kaptunk gólt. Remélem, szép ajándék volt ez az RBD harmincadik születésnapjára, a fiúk a szívüket-lelküket kitették a pályára – ezt a hozzáállást várom el a jövőben is” - fogalmazott a szakember.

Az első góllal kapcsolatban elmondta, hogy Fiola Attila passza extra volt, de Kastrati is úgy támadta a területet, ahogyan kellett. Egyébként azt hitte, les volt, ezért nem is mert nagyon örülni. A második gól esetében kiemelte, hogy igazán a gólöröm tetszett neki, ahogyan a csapat, a stáb reagált rá, s azért is rászolgáltak az egy pontra, mert azt csapatmunkával szerezték meg.

Eközben a Ferencváros edzője, Sztanyiszlav Csercseszov a játékkal igen, az eredménnyel, kevésbé volt elégedett:

„A csütörtöki mérkőzés és a hosszú utazás után nem volt könnyű ma pályára lépnünk, ráadásul sérülés miatt is hiányzott néhány játékosunk. Azt mondtam az öltözőben a mérkőzés után a srácoknak, hogy ketté kell ma választanunk a végeredményt és a játékunkat, mert az utóbbi rendben volt, azonban a győzelemhez a helyzeteinket sokkal jobb arányban kellett volna kihasználnunk. Nem lepett meg a játékával a Fehérvár, hiszen minden csapatnak nehéz dolga van a stadionjában, így eleve kemény összecsapásra számítottunk.”

OTP Bank Liga, 14. forduló:

MOL Fehérvár FC - Ferencvárosi TC 2-2 (0-1)

gólszerző: Kastrati (52.), Dárdai P. (89.), illetve R. Mmaee (15., 58.)

sárga lap: Fiola (14.), Kastrati (66.), Stopira (90+4.), illetve Pászka (60.)

