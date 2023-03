A MOL Fehérvár új edzője tudja, mi kell a bennmaradáshoz

Rögtön egy vérre menő kiesési rangadón debütálhat.

Nyerj az Unibeten, fogadj kockázatmentesen a Ferencváros–Leverkusen Európa-liga nyolcaddöntő visszavágóra, és szerezd meg a 20 000 Ft-os bónuszt is! (x)

A MOL Fehérvár a szerdai napon nevezte ki új edzőjét a svéd Bartosz Grzelak személyében, aki Huszti Szabolcsot és Toldi Gábort váltotta a kieső helyen álló csapat kispadján.

A 44 esztendős szakember a Nemzeti Sportnak adott interjúban arról beszélt, hogy mennyire bízik a bennmaradásban:

"Nagyon bízom abban, hogy a Fehérvár a következő idényben is élvonalbeli lesz. Egyet ígérhetek, a lehető legkeményebben dolgozom azért, hogy elérjük a célt. Ehhez az is kell, hogy a játékosok velem tartsanak. Ha együtt teszünk meg mindent a siker érdekében, meggyőződésem, nem kerülhetünk bajba. Tudjuk, milyen feladatot kell megoldanunk, ha innentől fogva mindenki egy irányba húz, meg is oldjuk. Félreértés ne essék, tisztában vagyok azzal, hogy pillanatnyilag nehéz szituációban van a csapat, ezért is mondom, hogy a múltról és a jövőről egyelőre felesleges beszélni – a jelenre kell összpontosítanunk."

"Érdeklődtek lengyel és skandináv csapatok is, de különböző okok miatt egyikhez sem köteleztem el magam. Volt, ahol az elképzelésem nem egyezett a vezetőségével, a felvázolt projekttel nem tudtam azonosulni. Nincs ezzel gond, a futballban benne van. A Vidiben ugyanakkor óriási potenciált látok. Amikor megkerestek Magyarországról, nem kellett bemutatni a klubot, sokat hallottam róla korábban, az öt évvel ezelőtti, Malmö elleni Bajnokok Ligája-selejtezős párharc emléke is élénken él bennem" - tette hozzá.

A jövőbeli teendőkkel kapcsolatban Grzelak elárulta, hogy "több játékossal kell támadnunk, mint eddig. A futballban mégiscsak a támadások, a gólok hangsúlyosak. Az ellenfél térfelén is több mozgásra van szükség. Ha kreatívak vagyunk, ha jól játszunk, ha gólokat szerzünk, nő az önbizalmunk. Fejetlenül azonban nem mehetünk előre, ügyelnünk kell arra, hogy a védekezésünk összeszedett legyen, a játékosoknak közelebb kell helyezkedniük egymáshoz, mert az nem megengedhető, hogy minden mérkőzésen gólt, netán gólokat kap a csapat. Amit eddig láttam, bizakodással tölt el, azt vettem észre, a labdarúgók vevők az elképzeléseimre, egyre inkább elhiszik, együtt küzdve elérhetjük a célunkat. Kemény időszak elé nézünk, nem vitás, ám úgy érzem, joggal bízhatok abban, hogy a végére eljutunk oda, ahova vágyunk."

A Fehérvár új mestere rögtön a Budapest Honvéd elleni kiesési rangadón debütálhat.

Ne csak nézd a kedvenc csapatod, hanem fogadj is az eredményre.

A MOL Fehérvár-Budapest Honvéd bajnokin a hazaiak győzelme 1.95, a döntetlen 3.60, a vendégsiker 3.85-szörös szorzóval fogadható.(x)