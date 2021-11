A Milannak sem kell a Real Madrid sztárja

Isco nem lesz Milan játékos

A Milan idén nyáron már nyélbe ütött egy üzletet a Real Madriddal, hiszen a Rossoneri 2 évre kölcsön vette Brahim Diazt a királyiaktól. A következő cél Isco megszerzése lett volna, azonban most úgy néz ki, nem csatlakozik újabb madridi játékos a piros-kékekhez, mivel a spanyol fizetését túl magasnak tartja a Milan vezetése - értesült róla a Calcio Mercato.

Az olaszok mindenképp akartak még Diaz mellé/mögé igazolni egy játékmestert, és Iscónál jó esélyekkel is indultak volna, hiszen Carlo Ancelott nem tervez vele, a középpályás egyébként is távozna a spanyol fővárosból, a szerződése jövő nyáron jár le. A játékos 6 mérkőzésen lépett pályára eddig a szezonban, mindössze kétszer volt kezdő, és 1 gól áll a neve mellett.

A nyáron meg is környékezték a vörös-feketék a spanyolt, azonban már akkor is elakadtak a tárgyalások az anyagi feltételek miatt, és most úgy néz ki az olaszok végleg felhagytak a játékmester üldözésével.

