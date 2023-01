A méregdrága kiszemelt helyett londoni vetélytárstól erősíthet az Arsenal

A londoni "kékek" szabadulnának tőle, nem kéne messzire költöznie.

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

A Chelsea vélhetően még az átigazolási időszak utolsó óráiban is igen aktív lehet, mivel a méregdrága igazolások mellett takarítania is kell a játékoskeretében. A szigetországi sajtó arról számolt be, hogy a lejáró szerződésű Európa-bajnok középpályást, Jorginhót az Arsenalhoz értékesíthetik.

Az angol sajtó beszámolói az Arsenal nyitott lenne Jorginho áron aluli megszerzésére, miután Moises Caicedo leigazolásáról 80 millió euró ellenében sem tudtak megállapodni a Brightonnal.

Eközben a nagy bevásárolásokban lévő Chelsea helyet szeretne csinálni a játékoskeretében, és az utolsó órákban még a Benfica argentin középpályása, Enzo Fernández megszerzésén is gőzerővel fáradozik.

A brazil származású 31 éves olasz középpályás 2018 óta 213 mérkőzésen 29 gólt szerzett a Chelsea színeiben.

Jorginho korábban a Hellas Verona és a Napoli csapataiban töltött ígéretes éveket, majd egykori edzője, Maurizio Sarri hívószavára került a londoniakhoz, azonban mivel nem hajlik nyáron lejáró szerződése megújítására, janurában megválnának tőle.

Emellett pedig Hakim Ziyechet a PSG-hez küldenék.

FRISSÍTÉS!

Fabrizio Romano szerint a felek már megállapodtak, az Arsenal 12 millió fontért megszerzi a Chelsea középpályását, akivel másféléves szerződést kötnek.

Ne csak nézd a kedvenc csapatod, hanem fogadj is az eredményre.

A Chelsea-Fulham bajnokin a hazaiak győzelme 1.60, a döntetlen 4.30, a vendégsiker 6.00-szoros szorzóval fogadható. (x)