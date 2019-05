A megfelelő ajánlat esetén biztosan távozik az Ajax sztárja

A játékos ígéretet kapott a klub sportigazgatójától.

Marc Overmars, az Ajax sportigazgatója megerősítette, hogy Hakim Ziyech elhagyhatja a csapatot, ha egy nagy klub bejelentkezik érte.

A marokkói középpályás bajnoki címet és Holland Kupát nyert az idei szezonban, és kulcsszerepet játszott abban, hogy az Ajax bejutott a elődöntőjébe.

Ziyech a bajnokságban 16 gólt lőtt és 13 gólpasszt adott, a BL-ben pedig 5 alkalommal zörgette meg a hálót, többek között a és a Tottenham ellen is betalált.

- Ha egy nagy klub bejelentkezik érte, akkor távozhat. A Bajnokok Ligájában nyújtott teljesítménye miatt sok csapat sündörög körülötte. Megígértük neki, hogy elengedjük, ha egy jó ajánlat érkezik érte - nyilatkozta Overmars.

A cikk lejjebb folytatódik

Ziyech már egy évvel ezelőtt is nagyon közel járt ahhoz, hogy az AS Romához igazoljon, de akkor a hollandok még meg tudák győzni a maradásról. Most a The Mirror beszámolója szerint a , a , az és is megküzdhet az aláírásáért, miután alaposan megfigyelték a szezon során.

Kattints ide, látogass el a Goal Magyarország Facebook oldalára, és kövesd velünk ott is a focivilág legfrissebb eseményeit!