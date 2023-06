A másodosztályból igazolt támadót a Real Madrid

Korábbi játékosukat hozzák vissza.

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Több támadót is elengedett a Real Madrid az idei nyáron, így különböző helyekről próbálja meg pótolni a pozíciót.

Az Anglia-Észak-Macedónia Eb-selejtezőn a hazaiak győzelme 1.13, a döntetlen 9.50, a vendégek sikere 17.00-szeres szorzóval fogadható.(x)

Az utóbbi napokban német támadók kerültek előtérbe a hírekben, így Karim Adeyemi és Kai Havertz is képben volt a Real Madridnál. Utóbbinál a magas kivásárlási ára miatt szálltak ki az aláírásáért folytatott versenyből a királyiak.

Florentino Pérez klubelnök a múlt héten jelentette be, hogy visszahozták kölcsönből a Serie A 2021/22-es szezonjában az AC Milánnal bajnokságot nyerő Brahim Díazt. A királyi gárda azonban továbbra is kimondott kilences nélkül volt, azonban szintén korábbi játékosukat hozzák vissza.

Az RCD Espanyol csapatával a másodosztályba kieső Joselu lett a befutó erre a posztra. A spanyol válogatott játékos a Real Madrid Castillában két szezont is eltöltött, sőt a felnőtt csapatban is bemutatkozhatott a 2011/12-es szezonban. Mindössze egy meccset játszott, azon a találkozón egy gólt is szerzett.

Most visszaérkezik kölcsönbe a spanyol fővárosba. Fizetését csökkentette, a Real Madrid 500 ezer euróért veszi át játékjogát 2024. június 30-ig. A kontraktusában másfél milliós nem kötelező vételi opció is szerepel majd.

Forrás: Fabrizio Romano