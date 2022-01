A másodosztályból igazolt fiatal tehetséget a Chelsea

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most! (x)

A két csapat nem hozta nyilvánosságra Dylan Williams vételárát, aki a londoniak U23-as csapatában kaphat majd szerepet. A balhátvédként és bal oldali középpályásként is bevethető 18 éves labdarúgó már kilenc meccsen is bemutatkozott a másodosztályú Derby County csapatában, első alkalommal tavaly januárban egy FA kupa találkozón játszhatott a felnőttek között. A fiatal tehetség saját instagram oldalán jelentette be a klubváltást.

„Nagyon boldog vagyok, hogy a világ egyik legnagyobb csapatához írtam alá. Alig várom, hogy elkezdjük” – írta Williams, aki a 43-as számú mezt kapta új csapatától.

