A második kalapból vár ellenfelekre Marco Rossi csapata

Kitűzik a Nemzetek Ligája menetrendjét.

Miközben a magyar válogatott gőzerővel készül a nyári Európa-bajnokságra, az UEFA csütörtökön tartja meg a 2024-2025-ös Nemzetek Ligája csoportjainak sorsolását, melyen Marco Rossi csapat az A ligában lesz érdekelt.

A magyar válogatott, miután bennmaradt az A ligában, ezúttal is a legerősebb divízióban szerepel, és mivel jelenleg a 8. legerősebbként rangsorolt európai csapat az NL-ben, a második kalapból húzzák ki a sorsoláson.

Ugyanebben a kalapban van Dánia, Portugália és Belgium is, így velük biztosan nem kerülhet egy csoportba Marco Rossi együttese. Ugyanakkor akár az is előfordulhat, hogy az Európa-bajnokságra már kisorsolt csoportellenfeleink közül kettővel is összesorsolnak minket: a 3. kalapban szereplő Svájccal vagy Németországgal, illetve a 4. kalapban lévő Skóciával.

A sorsolás a D liga csapataival kezdődik, majd a C, a B és végül az A liga következik. Az A liga esetében először az 1. kalapban szereplő csapatok kapnak csoportot: az elsőként kihúzott válogatott az 1. csoportba, a másodikként kihúzott a 2. csoportba kerül és így tovább. Ez követően ugyanezen metódus mentén kapnak csoportot a 2. kalapban szereplő együttesek, így a magyar válogatott is.

Az A liga kalapbeosztása:

1. kalap: Spanyolország, Horvátország, Olaszország, Hollandia

2. kalap: Dánia, Portugália, Belgium, MAGYARORSZÁG

3. kalap: Svájc, Németország, Lengyelország, Franciaország

4. kalap: Izrael, Bosznia-Hercegovina, Szerbia, Skócia

A csoportellenfelek oda-vissza játszanak egymás ellen, vagyis minden csapat hat mérkőzést játszik. Ezeket szeptemberben, októberben és novemberben rendezik. A mérkőzések pontos időpontjait és azt, hogy ki mikor játszik hazai pályán és mikor idegenben, az UEFA határozza meg és – az eddigi tapasztalatok szerint – legkésőbb a sorsolás másnapján nyilvánosságra hozza. A sorsolást az M4 Sport élőben közvetíti.