A Manchester Unitednek azonnal kell Sancho

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most!

Jadon Sancho a nyári átigazolási szezonban kiemelt figyelmet kap majd, ez biztos. Már, ha nem kel el még előtte.

A mértékadó Transfer News szerint ugyanis, a Manchester United már az Európa-bajnokság előtt szeretné szerződtetni az angol válogatott játékost a Dortmundtól. A játékos helyzete egy kicsit kuszának tűnik, hiszen hol menni akar a német csapattól, hol meg maradni szeretni. Aztán vannak periódusok, amikor nincs iránta érdeklődő, de volt már olyan, hogy a Premier League elitje egyszerre állt érte sorban.

A mostani szituáció igen egyszerűnek tűnik: ha a MU el akarja vinni a játékost, akkor 100 millió euró kifizetése után már meg is kötheti az üzletet a Dortmunddal. Akár már az EB előtt is.

Manchester United want to wrap up Jadon Sancho's signing before Euro 2020 kickstarts. Dortmund could be looking to reach a swift agreement for his transfer, and United would have to pay around €100m for Sancho. pic.twitter.com/vSMu8IPktL