A Manchester United tenne keresztbe a Liverpool első nyári igazolásának

Újra hoppon maradhatnak a Vörösök.

Habár a 2024-es nyári átigazolási időszak a végéhez közeledünk, az új vezetőedzővel felálló Liverpool továbbra sem szerződtetett egyetlen játékost sem. Arne Slot kinézte új igazolását, azonban a Manchester United elhappolhatja a hálóőrt.

A múlt héten Martín Zubimendi kikosarazta a Liverpoolt azzal az indokkal, hogy ő marad a Real Sociedad játékosa. A hoppon maradt Vörösök azóta is új labdarúgókat keresnek az átigazolási piacon. A következő kiszemelt a Valencia kapusa, Giorgi Mamardashvili. A Liverpool 30 millió eurót sem sajnálna kifizetni a georgiai hálóőrért, sőt egy évre még kölcsönbe visszaadná a Valenciának is.

The Mirror szerint egyetlen tényezője lehet annak, hogy az átigazolás ne jöjjön össze: a Manchester United. A Vörös Ördögök is szívesen csábítanák a válogatott kapust az Old Traffordra. Erik ten Hag csapatának viszont túl kéne adni azon a Jadon Sanchón, akivel bár a holland edző a szezon kezdete előtt kibékült, mégsem szerepel a hosszú távú tervei között.

A hírek szerint egykori klubja, a Borussia Dortmund, a Paris Saint-Germain és a Chelsea is figyelemmel kíséri a helyzetet, s amint lehetőség lesz megpróbálják megszerezni a fiatal angolt.