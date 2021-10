A Manchester United szurkolói Solskjaer távozását követelik

Úgy tűnik, betelt a pohár a Vörös Ördögök szurkolóinál, miután kedvenc csapatuk vasárnap hazai pályán kapott hatalmas pofont a Liverpooltól.

5-0-ra kapott ki az Old Traffordon a Manchester United a nagy rivális Liverpooltól vasárnap. Sokak szerint már önmagában ez a kudarc is elegendő lenne ahhoz, hogy Ole Gunnar Solskjaert azonnali hatállyal felmentsék pozíciójából. Egy manchesteri szurkoló az egyik közösségi portálon egészen odáig ment, hogy úgy fogalmazott, a vasárnapi csapás tízszer nagyobb mint a tíz évvel ezelőtti, City elleni 1-6! De nagyon sokan használták a „megalázó”, illetve a „fájdalmas” kifejezéseket is posztjaikban.

A mérkőzés alatt természetesen a liverpooli drukkerek is dalba foglalták a United menedzserét: „Ole's at the wheel” – énekelték, ami magyarul annyit jelent, hogy Solskjaer a kormánynál. És persze azt jelenti, hogy az ellenfél is úgy gondolja, a norvég a felelős azért, hogy a rangadó vasárnap nem volt igazi rangadó, és a Pool 50 perc alatt elintézte a Vörös Ördögöket.

Hogy a szurkolók, akik most igazán megalázva érzik magukat, megkapják-e azt, amit szeretnének, jelesül Solskjaer elmozdítását, a héten kiderül. A Goal korábban megírta, hogy a játékosok úgy tudják a norvég állása az Atalanta és a Liverpool elleni találkozókon múlik, nos a mérleg még úgy sem pozitív, ha tudjuk, legalább Bajnokok Ligájában sikerült 0-2-ről nyerni a bergamóiak ellen.

Ne csak nézd a kedvenc csapatod, hanem fogadj is az eredményre.

A cikk lejjebb folytatódik

A Liverpool legközelebb a Brightont fogadja, ahol a hazaiak győzelme 1,30, a döntetlen 5,75, míg a vendégek sikere 9,25-szörös pénzt hozhat.