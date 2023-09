A Manchester United sztárja megvédte Onanát

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Mint ismeretes, a Manchester United 4-3-as vereséget szenvedett Münchenben a Bayern ellen.

Andre Onana hatalmas hibát vétett 0-0-nál a Bayern München elleni mérkőzésen Leroy Sané góljánál, ami nagyban hozzájárult a csapat vereségéhez - bár azt kár volna elhallgatni, hogy az eredmény szorosabb, mint maga a meccs volt.



A kameruni kapus ezután magára vállalta a felelősséget sajtótájékoztatóján, aho ő maga kért szót, hogy megragadhassa az alkalmat.



Ezek után persze az MU csapatkapitányát, Bruno Fernandest is megkérdezték az esetről, ő pedig kiállt társa mellett:



Nem Andre tehet a vereségről, ő egy nagyszerű kapus. Sok pontot fog ő még hozni nekünk remek védéseivel, ebben biztos vagyok. Nem ő a bűnbak nálunk. Csapatként nyerünk és úgy is veszítünk, ebből a gödörből is együtt fogunk kimászni.