A Manchester United radarján ismét feltűnt Griezmann

Spanyol lapértesülések szerint az Old Traffordon újra felmerült Antoine Griezmann szerződtetése.

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most!

A Todofichajes úgy értesült, hogy Manchester Unitedet továbbra is érdekli a franciák világbajnok középpályása. Antoine Griezmann átigazolása korábban már többször is téma volt a Unitednél, de eddig még egyszer sem jártak igazán közel egymáshoz a felek.

Kérdés, mit hozhat magával Lionel Messi távozása Barcelonában. A katalánoknak pedig továbbra is a költségcsökkentés az egyik legfontosabb feladatuk, Griezmann eladásából pénzhez is juthat a Barcelona, illetve a bérköltség is jelentősen apadhat. Sajtóhírek szerint éppen ezt akarja kihasználni a Manchester United, és első körben egy alacsonyabb ajánlattal próbálkoznának.

A cikk lejjebb folytatódik

Ne csak nézd a kedvenc csapatod, hanem fogadj is az eredményre.

Hol folytatja Lionel Messi? Ide kattintva elérhető miden opció, most érdemes fogadni!