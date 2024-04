A Manchester United legendája segített Onanán a nehéz időkben

Szoros kapcsolatban vannak.

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Edwin Van der Sar jó tanácsokat adott.

A cikk lejjebb folytatódik

André Onana kedzése rémálomszerű volt a Manchester Unitednél, rengeteg hibájával hamar a kritikák kereszttüzében találta magát a kameruni. Az utóbbi időben azonban már jobban megy a kapusnak, aki elárulta, hogy mi és ki segített neki ebben.

"Az a megtiszteltetés ért az Ajaxnál, hogy Edwin Van Der Sartól tanulhattam, aki remek tanácsokkal látott el. Szép időszakunk volt Amszterdamban, sok mindent elértünk. Néha lejött edzésre és be is állt a kapuba, ez is sokat adott nekem.



Nagyszerű pályafutása volt és a Manchester Unitednél is remekül megállta a helyét. A mai napig kapcsolatban vagyunk, igyekszünk beszélni amikor csak lehet. Rengeteget tett értem. Amikor ide igazoltam és nem mentek jól a dolgok azt mondta, hogy már hozzá vagyok szokva a nyomáshoz, de időt kell adnom magamnak és megmutatni, mit tudok. Ő tudta, hogy mire vagyok képes."