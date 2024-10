A Manchester United korábbi játékosa elmondta, hogy miért vonult vissza 2013-ban Ferguson

A vezetőség nem volt hajlandó 200 millió fontot fizetni Bale-ért és Ronaldóért.

Sir Alex Ferguson további 10 évig maradt volna a klubnál, ha a vezetőség megveszi a két játékost.

Patrice Evra lerántotta a leplet az egyik legdurvább történetről, ami a Manchester Uniteddel történt. A francia hátvéd része volt annak a csapatnak, amely 2013-ban a legendás skót edző utolsó gárdájaként megnyerte az angol bajnokságot.

Ferguson, aki korábban már visszalépett a visszavonulástól, készen állt arra, hogy meghosszabbítsa ikonikus időszakát, a terv pedig arról szólt, hogy visszahozza a korábbi United-kedvencet, Cristiano Ronaldót – aki 2009-ben távozott a Real Madridhoz – és leigazolja a Tottenham akkori csillagát, Gareth Bale-t.

Evra a The Obi One Podcastban mesélt Ferguson távozásáról: „Az egyik legszomorúbb nap volt, nem sírtam, csak sokkhatás alatt voltam. Az oka az volt, hogy két héttel korábban behívott az irodájába, és azt mondta: ‘Patrice, nézd ezeket az embereket, azt hiszik, hogy visszavonulok, de még 10 évig a klubnál leszek, ám több Bajnokok Ligáját kell nyernünk. Azt mondta: ‘Patrice, Cristiano Ronaldo 99%, hogy vissza akar jönni, és Gareth Bale is érkezik.”

Evra hozzátette, hogy a United üres kézzel maradt: „200 millió fontra volt szüksége, de a klub megtagadta tőle ezt a 200 milliót. Most pedig egy milliárdot költöttek bármire... "2013-ban, közvetlenül a visszavonulása előtt, ezért emlékszem, amikor kijöttem az irodájából, úgy voltam vele, hogy "Cristiano visszatér, Gareth Bale érkezik, újra versenyben vagyunk".



