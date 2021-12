A Manchester United játékosa mégis maradna

Naponta új játék és nagy nyeremény vár az Unibet Adventi naptárában! Regisztrálj most! (x)

A tavalyi szezon második felében éppen a West Hamnél építette fel magát újra Jesse Lingard, – a középpályás még az angol válogatottba is bekerült, olyan tavaszt futott – a mostani bajnokságban közel sem kap annyi szerepet, mint amire számított. A hírek arról szóltak, hogy Lingard nem tölti ki nyárig szóló szerződését, és már télen vált, és visszatér a Kalapácsosokhoz.

A helyzet pedig úgy tűnik Ole Gunnar Solskjaer távozásával, és Ralf Rangnick érkezésével változott. A The Atheltic arról számolt be, hogy a karmester „megnézi”, mit tartogat neki az idény hátralevő része a német tréner alatt, és – ha úgy alakul – a nyáron, ingyen távozik oda, ahová szeretne. Lingard a Premier League-ben idén már két gólt is szerzett, mindezt úgy, hogy csak nyolc meccsen játszott, de egyszer sem volt a kezdőcsapat tagja.

