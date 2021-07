A Manchester United ajánlatot tett Goretzkának

A 26 éves játékos egyelőre nem tudott megegyezni a Bayern-nel a folytatásról.

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most!

Leon Goretzka szerződéshosszabbítása nagyon lassan halad, a játékos és a Bayern München egyelőre nem tudtak megegyezni az új szerződés feltételeiben – értesült róla Bild. Ezt használná ki a Manchester United, aki Paul Pogba lehetséges utódját keresi a középső középpályára. A francia játékost többször összeboronálták a PSG-vel, és ha távozik, Ole Gunnar Solskjaernak egy újabb játékmesterre lesz majd szüksége.

Német sajtóhírek szerint a Vörös Ördögök meg is tették első ajánlatukat Goretzkának, az angolok heti 200 ezer fontos fizetéssel próbálják magukhoz csábítani a németet. A középpályásnak 2022 nyarán jár le a szerződése, a United pedig kivárná, még a játékos kitölti maradék egy évét kontraktusából, és szabadon igazolhatóként csapna le a játékjogára.

Goretzka helyzete továbbra is bonyolult. A Goal és a Spox információi szerint a német válogatott játékos nem fogadta el a Bayern ajánlatát, pedig sajtóhírek szerint a bajorok évi 20 millió eurós bért ajánlottak a középpályásnak. De a visszautasításnak pusztán csak anyagi okai voltak, a játékos továbbra is Münchenben képzeli el a jövőjét. Kérdés, hogy ez a Manchester United ajánlata után is így marad-e.

Ne csak nézd a kedvenc csapatod, hanem fogadj is az eredményre.

A cikk lejjebb folytatódik

Pogba PSG-be szerződésére 3,00-szoros szorzót adnak!