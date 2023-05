A Manchester United a Chelsea kiütésével biztosította a BL-indulást - Videó!

Nem volt kérdés, a Liverpool lemaradt a BL-ről.

Csütörtök este egy korábbról elhalasztott mérkőzést pótoltak a Premier League 32. fordulójából, melyen a Manchester United talán még a vártnál is simábban, 4-1-re verte az idényt csapnivalóan záró Chelsea-t. A "vörös ördögök" ezzel a győzelemmel biztosították helyüket a BL-főtáblán, ahonnan a Liverpool lemarad.

A Manchester United már a hatodik percben megszerezte a vezetést Casemiro fejesével, és bár a Chelsea valamelyest rendezni tudta sorait, az első félidő ráadásában Sancho önzetlen előkészítést követően Martial révén az MU szerzett újabb gólt. 45 perc után 2-0 volt az állás.

A fordulás után is a United bizonyult aktívabbnak, az utolsó húsz percen belül Bruno Fernandes biztosan váltotta gólra a saját maga által kiharcolt büntetőt, majd pár perccel később Rashford is betalált egy eladott labdát követően. A teljesen szétesett Chelsea erejéből csak egy szépségtapaszra futotta, Joao Félix a 89. percben vette be De Gea kapuját.

Premier League, 32. forduló:

Manchester United - Chelsea 4-1 (2-0)

G: Casemiro (6.), Martial (45+5.), Bruno Fernandes (73. - büntetőből), Rashford (78.), ill. Joao Félix (89.)

A PL utolsó fordulója előtt eldőlt, hogy a Manchester City, az Arsenal és a Newcastle United mellett az Erik ten Hag által visszavezetett Manchester United kvalifikálta magát a BL-főtáblára. A Liverpool számára pedig már nincs matematikai esély az első négyben végezni.