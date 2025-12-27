Nathan-Ake(C)Getty Images
A Manchester City védőjével orvosolná problémáit a Barcelona

Sajtóértesülések szerint Hansi Flick csapata fontolóra vette a Manchester City védője, Nathan Aké januári megszerzését. A holland válogatott játékost már a nyáron is összeboronálták a Citytől való távozással, és a katalán klub jelenlegi pénzügyi helyzete miatt egy kölcsönszerződés tűnik a legreálisabb opciónak.

A török újságíró, Ekrem Konur információi szerint a Barcelona komolyan mérlegeli Aké kölcsönvételét a téli átigazolási időszakban. Bár a 30 éves védő életkora nem illeszkedik teljesen a klub megszokott igazolási stratégiájába, szakmai szempontból rendkívül vonzó profilt képvisel.

Aké egyik legnagyobb erőssége a sokoldalúsága: egyaránt bevethető bal oldali középhátvédként és balhátvédként is, ami komoly taktikai rugalmasságot adna Flick számára. Ez különösen fontos egy olyan időszakban, amikor a sűrű versenynaptár egyre nagyobb terhelést jelent, a Barcelona védelme pedig szűk rotációval működik jelenleg.

További komoly érv Aké mellett az, hogy éveken át Pep Guardiola irányítása alatt futballozott a Manchester Citynél. A pozíciós játék, a labdakihozatal és a fegyelmezett védekezés terén szerzett tapasztalata tökéletesen illeszkedik a Barcelona futballfilozófiájához. A klub sportvezetése úgy véli, hogy egy Guardiola-rendszerben nevelkedett játékos gyorsan alkalmazkodna a katalánok strukturált, labdabirtokláson alapuló játékához.

A Barcelona védelmi gondjai egyre sürgetőbbé váltak. Ronald Araújo továbbra sem bevethető, Andreas Christensen legutóbbi sérülése pedig az egész idényre partvonalon kívülre kényszeríti. Ezek az események jelentősen beszűkítették Flick lehetőségeit, így a klub fokozott erővel pásztázza az átigazolási piacot.

Az elmúlt hetekben több név is felmerült, köztük Nicolás Otamendi, Stefan de Vrij és Marcos Senesi. 

