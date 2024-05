A Manchester City Ortegával fejezi be a szezont

Ederson sérülése nem jön rendbe időben.

A cikk lejjebb folytatódik

A szemürege sérült a brazil kapusnak.

A Manchester City megnyerte a Tottenham elleni nagyon fontos bajnokit kedden, de mint kiderült ez vezéráldozattal járt. Cristian Romero belépője miatt Edersont a 69. percben le kellett cserélni, s mint kiderült szemüregében törés keletkezett, ezért a bajnoki finálét és az FA kupa-döntőt is kénytelen lesz kihagyni.



Stefan Ortega remekül szállt be a Spurs ellen, most pedig a szezon két talán legfontosabb meccsén is ő áll majd a City kapujában.