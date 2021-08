A Manchester City letarolta az Arsenalt ─ ez volt Arteta utolsó mérkőzése?

Guardiola tanítványai 5─0-ra nyertek a szétesőben lévő Arsenal ellen.

Ma délután az Arsenal a Manchester City otthonában lépett pályára. A manchesteri kékek nagyon jól kezdték a találkozót, Ikay Gündogan és Ferran Torres góljaival már a 12. percben 2─0-ra vezettek Guardiola tanítványai. A City azonban a két gólos vezetés tudatában sem állt le. Az Arsenal nagyon ritkán tudott eljutni az ellenfél tizenhatosára, az észak-londoniak legnagyobb lehetősége Éderson felelőtlenségének volt köszönhető, a kapus belepasszolta a letámadó Smith Rowe-ba a labdát, a középpályás lábáról pedig épphogy csak nem perdült a labda a hazaiak kapujába.

A 35. percben azonban el is dőlt a mérkőzés, Granit Xhaka csúszott rá páros lábbal kegyetlen módon Cancelo lábára, villant is az azonnali piros.

A City pedig nem állt le, a félidő végén Gabriel Jesus is betalált közvetlen közelről, a folytatásban pedig Rodri vette be Leno kapuját. A mérkőzés végén még Ferran Torres is megszerezte saját maga második, csapata ötödik gólját, ezzel beállítva az 5─0-ás végeredményt.

Az ágyúsok sorozatban 3. bajnoki mérkőzésük vesztették el, ráadásul gól sem tudtak még szeretni a bajnokságban, így talán annyira nem is meglepő, hogy a londoniak a tabella utolsó helyén szerénykednek. Egy biztos, Mikel Arteta állása több, mint veszélyben van.

Manchester City─Arsenal 5─0

Gólszerzők: Gündogan (7.), F. Torres (12.,84.), G.Jesus (43.), Rodri (53.)

