A Manchester City garantálta Pep Guardiolának, hogy megnyeri jogi csatározásait a Premier League-gel szemben

Ez is döntő szerepet játszhatott a döntésében.

A Manchester City biztosította Pep Guardiolát, hogy megnyerik a jogi harcot a Premier League-gel szemben, mielőtt aláírta volna új szerződését.

Pep Guardiola csütörtökön döntött úgy, hogy további két évre marad a Manchester City-nél, és aláírta új szerződését. Annak ellenére, hogy a klub még mindig jogi csatát vív a Premier League-gel a 115 állítólagos pénzügyi szabályszegés vizsgálata miatt, a katalán edző elkötelezte magát a jövője mellett.

A Mirror szerint a címvédő, angol bajnok biztosította a 53 éves edzőt, hogy megnyerik a peres eljárást a liga ellen, mielőtt hivatalosan is aláírta volna szerződést. Miközben Guardiola elmondta, hogy akkor is marad a klubnál, ha büntetést kapnak és kiesnek, a klub elnöke, Khaldoon Al Mubarak és a City vezérigazgatója, Ferran Soriano továbbra is biztosak abban, hogy a klubot minden vádpont alól felmentik.



A Manchester City-nek a jogi csatározások mellett a pályán is akadnak gondjai bőven, hiszen a Tottenham elleni vereség alkalmával, sorozatban ötödször kapott ki a klub minden sorozatot figyelembe véve, ami Pep Guardiola karrierjének legrosszabb szakasza.

