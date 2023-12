A Manchester City, a Fluminense vagy Benzemáék örülhetnek a végén? Indul a klubvilágbajnokság!

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

A házigazda al-Ittihad és az új-zélandi Auckland City selejtezős mérkőzésével kedden megkezdődik Szaúd-Arábiában a labdarúgó-klubvilágbajnokság, amelyet utolsó alkalommal rendeznek meg a jelenlegi, hétcsapatos lebonyolítási formában.

A két nagy esélyes, a Libertadores Kupa-címvédő Fluminense, illetve a Bajnokok Ligája-győztes Manchester City kiemeltként csak a jövő hétfői és keddi elődöntőben lép pályára a tornán, amelyre most először kerül sor a közel-keleti országban.

A jogelőd klub világkupát is beleszámítva az eddigi 61 kiírásból 36-szor európai, 25-ször dél-amerikai diadal született. Az elmúlt években viszont nyomasztó az európai résztvevők fölénye: az előző tíz kiírást egyaránt a BL-győztes nyerte, ahogy a legutóbbi 16 alkalomból 15-ször. Az elmúlt másfél évtized egyetlen dél-amerikai győztese egy brazil együttes, a Corinthians volt. Ezt a bravúrt ismételheti meg a Fluminense, amely először szerepel a klubvilágbajnokságon, ahogy Európa képviselője, a Manchester City is, azaz biztosan új győztest avatnak majd a jövő pénteki döntőben.

A klub-vb 2005-ben váltotta fel a klub világkupát, amelyen kizárólag Európa és Dél-Amerika legjobb együttese csapott össze. A klubvilágbajnokságon a hat kontinens legrangosabb klubsorozatának győztese, valamint a házigazda szerepel.

A megváltozott rendszer ellenére továbbra is kizárólag Dél-Amerikából és Európából került ki a győztes, olyan is csak hatszor - 2010-ben, 2013-ban, 2016-ban, 2018-ban, 2021-ben és idén februárban - fordult elő a kongói Mazembe, a marokkói Raja Casablanca, a japán Kashima Antlers, az egyesült arab emírségekbeli al-Ain, a mexikói UANL és a szaúdi al-Hilal révén, hogy más kontinenst képviselő csapat került fináléba.

Erre most az ugyancsak szaúdi al-Ittihadnak van esélye, amely nemcsak a hazai közönség támogatása nyomán, hanem kerete erősségét tekintve is meglepetést okozhat. Az arab ország számos világsztárt csábított el Európából, ennek részese volt az al-Ittihad is, melynek színeiben olyan klasszisok futballoznak, mint a francia válogatottal világbajnok N'Golo Kanté, vagy a tavaly aranylabdás, ugyancsak francia Karim Benzema és a brazil válogatott Fabinho.

A nemzetközi szövetség korábbi bejelentése szerint ebben formában ez lesz az utolsó klubvilágbajnokság, ugyanis 2025-től a klub-vb a válogatottak világbajnokságához hasonlóan egy hónapos torna lesz 32 csapat részvételével. Az első kibővített tornát az Egyesült Államokban rendezik. A mostani klub-vb hét mérkőzését Dzsidda két stadionjában rendezik.

Forrás: MTI