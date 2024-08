A mai világban valóságos csoda, amit Japán művel

Más még csak meg sem próbálta azt, ami bevált az ázsiaiaknál.

1992-ben vezették be az olimpiai foci szabályai közé, hogy nem lehetnek jelen 23 évnél idősebbek a keretekben, majd a 1996-os ötkarikás játékokra életbe lépett a három túlkoros engedménye. Azóta a csapatok döntő többsége élt is azon lehetőséggel, hogy kiegészítse a fiatal játékosállományát olyan veteránokkal, akik képesek vezérként helyt állni a pályán és azon kívül is. Akár az eredményesség érdekében is.

Igencsak ritkaság számba mennek azok a csapatok, amelyek nem neveznek túlkoros labdarúgót a keretbe, de idén a japán válogatott így tett, azon indokkal, hogy a tavaszi U23-as Ázsia-Kupát is képesek voltak megnyerni mindössze öt légióssal. Az akkori együttes adja most is a csökkentett létszámú keret javát.

Jelenleg kilencen játszanak Európában, akik már a felnőtt válogatottban is kaptak szerepet korábban.

A tokiói ötkarikás játékok során egyébiránt az elődöntőig jutottak és végül negyedikek lettek, ami most is egész szép eredmény lenne, de talán még annál is több van ebben a csapatban. Miért ne jöhetne össze ezúttal akár még az érem is nekik? Hozzátesszük: csak és kizárólag 23 éven aluliakkal…