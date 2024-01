A magyar válogatott középpályás elárulta, miért a román bajnokságot választotta

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Varga Kevin a román labdarúgó-bajnokságban szereplő Sepsi OSK együttesénél folytatja pályafutását. A sepsiszentgyörgyi klub - amelynek vezetőedzője a magyar válogatott korábbi szövetségi kapitánya, a német Bernd Storck - hétfőn számolt be arról, hogy két és fél éves megállapodást kötött a 27 éves szélsővel, aki múlt pénteken közös megegyezéssel bontott szerződést a ciprusi Apollonnal.

„Itt éreztem, hogy igazán számítanak rám. Storck ismerte a játékom, elmondta mit vár tőlem. Jobblábas balszélsőt szeretett volna igazolni és tetszik neki a játékstílusom, ezért tényleg az volt a benyomásom, hogy megvan a bizalom felém"

– mondta az M1 aktuális csatornának Varga Kevin, aki elárulta, már korábban is volt arról szó, hogy a Román Kupa és Szuperkupa legutóbbi két kiírását megnyerő székelyföldi klubhoz igazoljon, akkor azonban ez végül nem jött össze.

Varga Kevin arról számolt be, hogy bár volt más lehetősége, de onnan konkrét ajánlat nem érkezett, ezért nem is várt tovább, mert nem akart csapat nélkül maradni. Hozzátette, három napja, amikor szerződést bontott Cipruson, a Sepsi már akkor is szóban volt, végül azért két és fél évre írt alá, mert szeretett volna hosszabb távra tervezni.

„Nagy utat kell megtennem, vissza kell találnom a régi önmagamhoz, de ha formába lendülök, lehet esélyem a válogatott meghívóra"

– fogalmazott a nyári Európa-bajnokságra készülő nemzeti együttessel kapcsolatban Varga.

A debreceni nevelésű játékos 2020-ban a török Kasimpasához igazolt, majd megfordult a Hatayspor és a svájci Young Boys együttesében is, mielőtt egy éve visszatért a hajdúságiakhoz.

A tavaszi szezon után azonban ismét külföldre, az Apollonhoz írt alá, melynek színeiben ősszel mindössze kilencszer kapott játéklehetőséget, de egyetlen találkozót sem játszott végig. Varga 13-szor szerepelt a magyar válogatottban, amelyben egy gólt szerzett.

Forrás: MTI