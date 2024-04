A magyar válogatott következő ellenfele még továbbra sem találta meg a szövetségi kapitányát

Már most bocsánatot kértek szurkolóiktól, hogy nem tartották be a kiszabott határidőt.

Továbbra is szövetségi kapitány nélkül van az Ír Labdarúgó Szövetség (FAI), mivel férfi válogatott keretük élére november óta nem találtak szakembert.

A csakfoci.hu emelte ki az FAI közleményét, melyben már most elnézést kértek a szurkolóiktól, hogy nem sikerült a tervezett időpontig, tehát április végéig megtalálni a megfelelő szakembert a válogatott irányítására.

"Tisztában vagyunk vele, hogy nem feltétlenül ez az a hír, amit az emberek hallani akartak, és lehet, hogy csalódottak lesznek - mondta Marc Canham, az FAI igazgatója. - Abszolút elkötelezettek és eltökéltek vagyunk, hogy megtaláljuk a legjobb embert a férfi válogatottunk és az ír labdarúgás számára, továbbra is ez lesz a célunk. Elismerjük, hogy az általunk meghatározott határidők mindenki számára elvárásokat és zavart is keltettek. Utólag belegondolva talán nem szabnánk meg ezeket a határidőket, ha újra megtennénk, azt mondanánk, hogy addig tart a keresés, ameddig szükséges. Elismerjük a tévedésünket és elnézést kérünk ezért, de bízunk abban, hogy ez a folyamat végül is azt eredményezi, hogy megtaláljuk a legjobb embert a munkára" - értékelte a jelenlegi helyzetet.

A szövetség Stephen Kenny-t menesztette 2023. novemberében a pozícióból, feburár óta pedig ideiglenesen John O'Shea vette át a nemezeti keret irányítását. Az említett szakember irányításával fog megmérkőzni Magyarország ellen az ír válogatott június 4-én Dublinban. Az FAI most azt az ígéretet tette, hogy az öt hónap múlva esedékes, Anglia elleni Nemzetek Ligája-nyitómérkőzésig megtalálják az új szövetségi kapitányt.