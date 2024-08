A magyar válogatott kapus elárulta, miért igazolt Szaúd-Arábiába!

Európából is keresték Szappanost.

Amint arról mi is beszámoltunk, Szappanos Péter a szaúdi Al-Fateh csapatához igazolt, a péntek délutáni szerződés-aláírást követően pedig még aznap este debütált is új klubjában, amely azonban 3-0-ás vereséget szenvedett az Al-Qadsiah otthonában.

A 33 esztendős hálóőr az M1-nek elárulta, öt órával a találkozó előtt még problémák voltak a papírmunkával.

"Nem volt egyszerű az első meccset megelőző felkészülés, mert este kilenckor játszottunk, délután négykor meg még problémák voltak a szerződésemmel, de szerencsére a klub mindent el tudott intézni, emellett a Paks is partner volt abban, hogy az átigazolás megvalósuljon. Ez egy átalakulóban lévő csapat, ez látszódott is, itt a végére azért elfogytunk kicsit, ráadásul voltak U19-es fiatalok is, akik most debütáltak a ligában. Ha az egy nullát tudjuk tartani, talán lett volna esélyünk a végén akár a pontszerzésre is, de ebben most több nem volt. Napról napra haladunk a munkával, bízom benne, hogy stabilizálni tudjuk a helyzetet. Az edzőnk is gyakorlatilag egy hete érkezett, így igazából mindenkinek új a szituáció. Abból főzünk, ami van" - idézi Szappanost az m4sport.hu.

Az egyszeres magyar válogatott kapus elmondta, egész pályafutását úgy játszotta le, hogy minden átigazolási szezonban bízott benne, hogy szintet tud lépni.

"Aki ismeri a múltam, tudja, hogy volt is miért, elég sok időt töltöttem alacsonyabb osztályokban, ezáltal ezzel a mentalitással kellett dolgoznom, hogy minden egyes évben szintet tudjak lépni, és ez elkísért idősebb koromig is. Paksra is úgy érkeztem, hogy ha úgy adódik lehetőség és tovább tudok lépni, akkor szeretnék is, ebben szerencsére a klub is teljesen partner volt, megértették, hogy ambíciózus vagyok, és ha esély van rá, akkor tovább szeretnék lépni. Ez mindig is benne volt a levegőben, szerencsére most jött el a lehetőség, hogy volt is konkrét opció továbblépni, és próbálok élni a lehetőséggel" - nyilatkozta Szappanos, aki azt is elmondta, miért igazolt az arabokhoz.

"Nem titok, hogy volt egy másik lehetőségem is, Európából, pont ezért át kellett rágnom a dolgot, de a koromat és egyéb tényezőket is latba véve határoztam így. Bízom benne, hogy jó döntést hoztam, a legfontosabb, hogy majd a családom is ki tudjon jönni hozzám, és teljes életet tudjunk élni Szaúd-Arábiában" - jelentette ki a hálóőr.