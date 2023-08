A magyar válogatott játékosa elárulta, mikor igazolna Szaúd-Arábiába

Egyelőre nem vágyik Ázsiába, csak egyetlen esetben lehetne meggyőzni.

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)



Az MLS-ben játszó Gazdag Dániel egy interjúban az amerikai bajnokságról, Szaúd-Arábiáról, Lionel Messiről és a Budapest Honvédról is kifejtette a véleményét.

A cikk lejjebb folytatódik

A Newcastle United-Liverpool bajnokin a hazai győzelem 2.32, a döntetlen 3.90, a vendég siker 2.95-szörös szorzóval fogadható. (x)



Az MLS elmúlt szezonjában bajnoki döntőt játszó Philadelphia Union magyar kiválósága, Gazdag Dániel az NB1.hu részére adott interjúban hosszasan ecsetelte, hogy különleges élmény volt számára, amikor Lionel Messivel találkozhatott a Leagues Cup elődöntőjében, mivel az argentin klasszist tartja kedvenc játékosának.

Gazdag a beszélgetés során kitért arra, hogy hogy látja az Egyesült Államokbeli bajnokság jelenlegi helyzetét:

"Nagyon gyorsan fejlődik a liga, sok pénzt tolnak bele a 2026-os, itt rendezendő világbajnokság miatt is. Kimondott cél, hogy addigra az MLS színvonala a lehető legmagasabb szintre emelkedjen. Igazából, már most is nagyon jó játékosok vannak a csapatokban. A támadókról most már mindegyik csapatnál elmondhatjuk, hogy jó képességűek, és szépen fejlődik a bajnokság. Messi érkezése szerintem nemcsak a Miaminak, hanem az egész amerikai labdarúgásnak hatalmas lökést adott, sokkal nagyobb az érdeklődés, mint előtte" - mesélte Gazdag.

Az MLS mellett a szaúdi bajnokság is dinamikusan fejlődik. Nyílt titok volt, hogy a közelmúltban egyes csapatok Gazdag iránt is érdeklődtek, melyet ebben a beszélgetésben is megerősített:

"Nagyon hirtelen elkezdtek invesztálni a fociba. Ronaldo után nem is tudom, hány futballistát igazoltak le óriási pénzekért, három-négyszeres árakon, és túlfizetik a játékosokat. Így nyilván nem nehéz odacsábítani bárkit. Voltak nekem is megkereséseim onnan, a menedzserem, Dusan Vasziljevics tárgyalt velük. Én nem voltam ott ezeken a megbeszéléseken, így nem is igazán tudom, meddig jutottak el, csak azt tudom, hogy érdeklődtek. Én és a családom egyelőre boldogok vagyunk Amerikában, nagyon jól érezzük magunkat, és ha nem lenne muszáj, akkor nem mennék el oda most."

"Mielőbb fel akarnak zárkózni az európai focihoz, és ennek egy gyorsabb módját választották, amihez meg is vannak a forrásaik. Emiatt nem lehet elítélni őket, ha megvan rá az anyagi keretük, miért ne tennék ezt meg?

"De ha egy nullát hozzácsapnának a fizetésemhez, ne legyünk álszentek, ilyen esetben szerintem mindenki szívesen odamenne. Bár azt egy kicsit irreálisnak érzem, hogy az én keresetemhez hozzátegyenek egy nullát."

"Ugyanakkor én boldog vagyok itt, Amerikában, és ha reálisan nézzük, annyit azért nem fognak nekem fizetni, hogy most átmenjek oda" - szögezte le a válogatott játékos.

Gazdag korábbi csapatáról, a másodosztályban szereplő Budapest Honvédról elmondta, hogy egy napon szívesen visszatérne a csapathoz, úgy érzi, jó viszonyban van a klubbal és a szurkolókkal is.

"Nagyon sok fiatal játszik az akadémiából a csapatban, ez azért pozitívum. Viszont, ha fel szeretne jutni a Honvéd, akkor kellene erősítés a csapatba, szükség lenne rutinosabb játékosokra is. Ha ez nem fog megtörténni, akkor kell még egy-két-három év, hogy ezekkel – az egyébként nagyon tehetséges és ügyes – játékosokkal meg tudja nyerni az NB II-t a csapat" - elemezte a Honvéd mostani helyzetét.