A magyar utánpótlás hálóőr a világ legtehetségesebb labdarúgóinak listájára került

A Real Madrid és a PSG játékosok mellett megtalálható a magyar válogatott kapus neve is!

The Guardion angol lap több éve listát készít az aktuálisan legtehetségesebb labdarúgókról. Most a 2006-ban született korosztály volt soron, és a 60 névből álló listán a magyar U17-es válogatott hálóőre, Yaakobishvili Áron is megtalálható.