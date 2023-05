A magyar támadó hosszú távra tervez a Távol-Keleten

Ádám Martin egy pillanatig sem bánta meg, hogy tavaly nyáron az Ulszanhoz szerződött.

A magyar válogatott Dél-Koreában légióskodó támadója, Ádám Martin a Nemzeti Sportnak adott hosszabb interjúban az ázsiai viszonyokról és céljairól is beszélt.

A 28 éves csatár az NB I gólkirályaként Paksról általános meglepetésre az Ulszan Hyundaihoz szerződött, melyet azonban azóta sem bánt meg, nagyon jól érzi magát az új környezetben.

“A történet nem tavaly nyáron kezdődött, már az előző év telén szerződtetett volna a klub, de idény közben voltunk, jó formában futballoztam Pakson, még nem akartam váltani. Ám az ulszaniak kitartónak bizonyultak, s 2022 nyarán megint bejelentkeztek a menedzseremnél, Papp Gábornál. Ázsiában korábban nem jártam, s Koreáról sem sok mindent tudtam. Igyekeztem hát minél több információt begyűjteni, s végül úgy határoztam, belevágok a kalandba. Azt mondhatom: remek döntés volt Koreába szerződni!”

A magyar támadó megerősítette, hogy klubjánál támogatják a magyar válogatottbeli szereplését: “Teljes mértékben támogatnak, érdeklődnek a meccseink iránt, sőt az itteni videós rendre elkéri elemzésre a mérkőzéseink felvételét. A jetlag tüneteivel muszáj birkózni, de ha a hét elején rendezik a válogatott találkozóját, a hétvégi bajnoki szinte bizonyosan ugrik; nem marad elég idő átállni és együtt edzeni a csapattal. De ezt nem bánom, a válogatotthoz mindig örömmel utazok haza.”

Ulszani pezsgés vagy forráskúti nyugalom?

"Mindkettő vonz, mindkettő kedvemre való. Itt élek, itt futballozok Koreában, most ezt szeretem. De jó lesz majd egy nap hazatérni – azért remélem, addig néhány év még eltelik."

“Itt is, ott is vannak technikás labdarúgók, viszont a K League 1 meccsei pörgősebbek, s ez a tempó az edzéseken is visszaköszön. Hozzá kellett szoknom, hála istennek sikerült. Nemrég beszélgettünk a tolmácsunkkal, aki egy személyben a csapat menedzsere is, tőle tudom, hogy az utóbbi néhány évben sokat fejlődött a koreai labdarúgás. Az előrelépéshez adva vannak a létesítményfeltételek; nemcsak a stadion, az edzőközpontunk is nemzetközi színvonalú. A főépület négyemeletes, minden játékos külön szobában pihenhet az edzések előtt és után, s napi háromszori étkezést is biztosít a klub; az európaiakra külön főznek. A meccsszámunk a topcsapatokéhoz közelít. Ha a hazai és a nemzetközi sorozatokban is sikeresen szerepelünk, összességében akár félszáz tétmérkőzést is vívhatunk egy idény alatt” – mesélte a helyi viszonyokról.

A csapat céljait illetően Ádám elmondta, hogy a hazai bajnokságot, a kupát és az ázsiai BL-t is meg szeretnék nyerni: “Ehhez igazodva alakította ki a vezetőség a keretet. Kíváncsian várom a BL-t, ebben a sorozatban még nem játszottam. A lebonyolítás immár megegyezik az európai Bajnokok Ligája menetrendjével, a különbség annyi, hogy a résztvevők több földrészt képviselnek, hiszen Ausztrália – az ázsiai konföderáció tagja – is delegálhat csapatokat.”