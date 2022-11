A magyar légiós bajnok szeretne lenni klubjával

A jövőjével később szeretne foglalkozni.

Az MLS-ben szereplő Philadelphia Union csapata szombaton vívja a bajnokság nagydöntőjét a Los Angeles FC ellen. Az Union magyar válogatott légiósa, Gazdag Dániel ugyancsak izgatottan várja a finálét.

A magyar válogatott játékosa, Gazdag Dániel a közelgő MLS-nagydöntő kapcsán az M1 aktuális csatornának beszélt csapata helyzetéről:

“Örültem, hogy újra gólt tudtam szerezni, ráadásul fontos gól volt az elődöntőben, 1-1-nél az én találatommal vettük át a vezetést. Örülök, hogy ilyen fontos tagja vagyok a csapatnak, és sokat tudok segíteni.”

A 26 éves légiós középpályás létére az MLS 2022-es szezonjában eddig 36 pályára lépés alatt 23 gólt szerzett és adott hat gólpasszt.

A szombati döntőben a Philadelphia ellenfele az alapszakasz-győztes Los Angeles FC lesz, amely többek közt Carlos Velát, Gareth Bale-t és Giorgio Chiellinit is foglalkoztatja.

“Nagyon nehéz mérkőzésre számítunk, idegenben játszunk majd, ez az ellenfélnek kedvez. Egy jó csapatról, jó játékosokról van szó, de képesnek tartom magunkat arra, hogy meglepjük őket. Egyszer már játszottunk velük az alapszakaszban, akkor 2-2 lett a meccs. Bízom benne, hogy a hétvégén is jó mérkőzést játszunk velük” – mondta el Gazdag a döntőről.

“Szeretném a magyar után az amerikai bajnokságot is megnyerni. Szép lenne, ha karrierem második bajnokságában is győzni tudnék. A többi major sportághoz hasonlóan itt is gyűrűt adnak a bajnoki cím mellé, nagyon örülnék, ha nekem is lenne egy” – tette hozzá.

A futballista elárulta, hogy a sportigazgató és az ügynöke már beszélgettek az esetleges szerződéshosszabbításáról, az egyesület szeretné, ha továbbra is maradna, és ő is jól érzi magát a családjával Philadelphiában, de egyelőre nem a jövőjére, hanem a döntőre fókuszál.

A finálé magyar idő szerint szombat este 21 órától veszi kezdetét.

