A magyar bajnokcsapat edzője is téma Angliában

Egykori sikereinek helyszínén emlékeztek meg jelenlegi érdemeiről.

Mint ismert, Tímár Krisztán vezetőedzővel feljutott az NB I-be a Nyíregyháza Spartacus. A hír elért egészen Angliáig, a szakember egykori klubcsapatának helyszínére, Plymouth-ba is.

Az alábbi címmel kezdődött a PlymouthLive cikke, amely Tímár Krisztiánról, a Nyíregyháza Spartacus vezetőedzőjéről szól:

A Plymouth Argyle korábbi védője vezetőedzőként tette le a névjegyét Magyarországon

Nem hiába használt a helyi portál ekkora szavakat az NB II bajnokcsapatának edzőjére, Tímár játékos pályafutása alatt megfordult a Plymouth Argyle futballcsapatában, amelynek színeiben összesen 91 alkalommal lépett pályára. Sőt a 2007/08-as szezonban a klub megválasztotta a szezon játékosának is. A 44 éves szakember összesen öt gólt szerzett, majd 2011-ben távozott a Plymouth-tól.

Edzői karrierjét a MOL Fehérvár második számú csapatánál kezdte meg 2017-ben, majd 2020 után a Magyar Labdarúgó Szövetség foglalkoztatásában az U18 és U19-es válogatottakat irányította - jegyzi meg a honlap. A cikk kitér arra is, hogy első profi felnőtt klubcsapata a Győri ETO volt, amellyel a 13. helyen végeztek az NB II 2022/23-as tabelláján. Ezután vette át a Nyíregyháza irányítását, közben pedig megszerezte az UEFA Pro Licence-t is, így akár a legfelsőbb szinteken is tevékenykedhet a labdarúgás területén.

"Tiíárt 2023 júliusában nevezte ki vezetőedzőnek a Nyíregyháza, miután az előző szezonban a 18. helyen végzett a csapat a magyar másodosztályban, és csak rájátszáson keresztül tudta megtartani a helyét az NB II-ben. A korábbi magyar válogatott védő érkezésével azonban a Nyíregyháza figyelemre méltó felemelkedést ért el"

- emelte ki a cikket szemléző csakfoci.hu.

A Nyíregyháza 3 fordulóval a bajnokság vége előtt biztosította be a feljutást a Vasas és Győr előtt, utóbbi két gárda még továbbra is harcol a második helyért.