A Lyon 40 milliós középpályásával erősíthet a Newcastle

Napokon belül hivatalosan is bejelentheti a Newcastle United Bruno Guimaraes megvételét. A hírek szerint a Szarkák 35-40 millió euró körüli összeget ajánlottak az Olympique Lyon és a brazil válogatott középpályásáért, amelyet a francia csapat el is fogadott. Bár a Lyon cáfolta az értesüléseket, angol és spanyol források is tényként kezelik, hogy a 24 éves labdarúgó a Szarkáknál folytatja pályafutását.

A Newcastle menedzsere, Eddie Howe a télen komoly erőket mozgatott meg azért, hogy megerősítse csapata középpályáját, Dele Alli és Jesse Lingard is szóba került a klubnál, most viszont úgy tűnik, hogy országon kívül tudja megoldani a várva várt átigazolást. A Newcastle a szezon során sokat küzdött a helyzetek kialakításával, és Guimaraes nemcsak a védekezésben tudja erősíteni a középpályát, hanem a támadásokban is tud váratlant húzni: az idei szezonban 25 mérkőzésen 6 gólpasszt is kiosztott már.

