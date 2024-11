A Liverpool-szurkolók nagy kérdése: Miért teljesít Szoboszlai sokkal jobban a válogatottban?

A drukkerek sürgetik a Liverpool vezetését, hogy Szoboszlait olyan szerepkörben játszassák, amelyben leginkább képes kiteljesedni.

A Mandiner szemlézte az angol Football Insider cikkét, amelyben Liverpool-szurkolók véleményét gyűjtötték össze, akik arról tanácskoztak, vajon miért nem képes Szoboszlai Dominik ugyanarra a konzisztens jó teljesítményre a Vörösöknél, mint a magyar válogatott mezében.

Amint azt mi is megírtuk, a whoscored.com értékelése alapján Szoboszlai Dominik bekerült a Nemzetek Ligája A-divíziójának álomcsapatába. A magyar válogatott csapatkapitánya nem érdemtelenül került fel abba a tizenegybe, amelyek között olyan labdarúgókat is megtalálni, mint Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes vagy éppen Kai Havertz, hiszen hat NL-meccsen 27 kulcspassza volt, ezzel a svéd Dejan Kulusevskivel holtversenyben az élen végzett ebben a mutatóban. A 24 esztendős középpályás ebből 14-et a legutóbbi hollandok és németek elleni találkozón érte el. Szoboszlai emellett három góllal is büszkélkedhet az aktuális kiírásban.

A cikk lejjebb folytatódik

Jogosan vetődik fel a kérdés a Liverpool szurkolók részéről, hogy vajon hová tűnik ez a teljesítmény, amikor a Vörösök mezét ölti magára a fiatal labdarúgó. A szurkolók jó része pedig arra a következtetésre jutott, hogy mindez azért van így, mert Anre Slot vezetőedző nem a neki leginkább megfelelő szerepkörben játszatja a magyar labdarúgót. A holland vezetőedző szívesebben vetette be támadóközéppálysáként, egy alkalommal pedig már csatárként Szoboszlait. Jürgen Klopp korábbi rendszerében ennél jóval visszavontabb szerepkörben kellett teljesítenie.

A Liverpool-szimpatizánsok a közösségi oldalakon adtak hangot elégedetlenségüknek.

A drukkerek elsősorban sürgetik a Liverpool vezetését, hogy „találjanak ki valamit” és Szoboszlait olyan szerepkörben játszassák, amelyben leginkább képes kiteljesedni.

„Uhh, Slotnak a neki legmegfelelőbb poszton kellene játszatnia Szoboszlait”

– írja egyikük.

Egy másik szurkoló úgy fogalmaz:

„Szoboszlai a magyar válogatottban egy teljesen más karakter!”

Volt olyan, aki nagyon reméli, hogy a válogatott meccsen mutatott formát átmenti a klubcsapatához is.

„Szoboszlai egy 99. percben szerzett panenkás tizenegyessel egyenlít Németország ellen. Remélem ezt a magabiztosságot ide, Liverpoolba is magával hozza!”

Volt olyan szurkoló is, aki nem a Liverpool vezetésében kereste a hibát, hanem önkritikusan megjegyezte, hogy a magyar klasszis valószínűleg azért teljesít jobban a nemzeti együttesben, mert a magyar szurkolók nem kritizálják állandóan. A Liverpool 2024/25-ös szezonjában Szoboszlai 16 meccsen lépett pályára (11 Premier League, 4 Bajnokok Ligája, 1 Ligakupa), amelyeken összesen egy gólig és három asszisztig jutott.