A Liverpool nyerte az elhalasztott rangadót

Manchester United szerzett vezetést, a Liverpool azonban fordított, győzött, és továbbra is harcban áll a Bajnokok Ligájáért.

A szurkolók rendbontása miatt elhalasztott rangadót csütörtök este pótolták, így pedig a Manchester United öt nap alatt a harmadik meccsét játszotta. Ole Gunnar Solskjær a két nappal korábbi, Leicester elleni összecsapáson pihentette legjobbjait, a Liverpool ellen azonban már a legerősebbnek vélt kezdő 11-et küldte pályára. Jürgen Klopp alakulata számára pedig minden meccs létfontosságú, ha jövőre is a Bajnokok Ligájában akarnak szerepelni. A találkozó elején a Manchester szerzett vezetést, Wan Bissaka visszatett labdáját lőtte kapura Bruno Fernandes, lövését Philips próbálta blokkolni, sikertelenül. A 26. percben a játékvezető előbb megadott a Liverpoolnak egy büntetőt, majd videózás után visszavonta azt, Bailly aggódhatott néhány percig. Nyolc perccel később jött a vendég egyenlítés, Diogo Jota egy kapu előtt kavarodás végén nagyszerű mozdulattal juttatta a labdát Henderson kapujába. És még a félidő vége előtt jött a második liverpooli gól, a 45+3. percben Firmino fejelt a rövid sarokba.

Alig kezdődött el a második játékrész, máris kettő volt közte: Shaw eladott labdáját követően Alexander-Arnold lőtt, Henderson rosszul ért bele, a kipattanót pedig Firmino lőtt be. A 68. percben szépített a Manchester United, Rashford Cavani passza után lőtt higgadtan a kapuba. Nem sokkal később Greenwood egyenlíthetett volna, az utolsó szó azonban Mohamed Salahé lett, az egyiptomi a 90. percben állította be a 4-2-es végeredményt. Győzelmével a Liverpool életben tartotta reményét, hogy jövőre is a BL-ben szerepelhessen!

