A Liverpool legendája már Gerrardhoz hasonlítja Szoboszlait

A Liverpool középpályája nagy változáson ment keresztül az elmúlt nyáron. A kerettől távozott James Milner, Jordan Henderson, Naby Keita és Alex Oxlade-Chamberlain, helyükre pedig Szoboszlai Dominik, Alexis Mac Allister, Ryan Gravenberch és Wataru Endo érkezett. A felfrissült középpályája apropóján a Liverpool egykori kiválósága Jamie Carragher is kifejtette véleményét és latívuszokban beszélt a 22 esztendős magyar válogatott középpályás teljesítményéről.

“Szoboszlai elképesztő” – kezdte a Liverpool ECHO-nak adott interjúját Carragher. “Úgy játszik mint a legjobb játékosok, és ha nem lenne a pályán, éreznéd a hiányát. Nem csak a kreativitásáról vagy a lövési képességeiről van szó, a fizikalitásáról is: az a tempó és erő ami benne van a visszaérésekhez és a szerelésekhez amiket produkál. Ha nincs jó napja a labdával, akkor is hatalmas befolyást gyakorol a játékra.”

A 45 éves szakkommentátorként is tevékenykedő Carragher az egész középpályáról is elmondta a véleményét, amelynél már korábbi csapattársához, Steven Gerrardhoz hasonlította Szoboszlait.

“Ezt az új középpályát valószínűleg kreatívabbnak tartják a szurkolók, de a munkamoráljuk is nagyszerű. Valóban másabb mint ami eddig volt a csapatnál, de izgalmasabb és mutatósabb is ha azt látod, hogy Szoboszlai a tizenhatoson kívülről lövöldöz. Ilyen játékosunk nem volt Gerrard óta, innen jönnek az összehasonlítások is. Még azért van egy kisebb út előtte amit meg kell, hogy tegyen, de úgy tűnik a Liverpool nagyon jó üzletet csinált vele, remek fogás” – utalt arra a korábbi hátvéd, hogy a Liverpoolnak először Jude Bellingham volt a középpontban, de a Real Madridba igazolásával az az üzlet meghiúsult. - "Szoboszlain már most látszik, hogy megérte az árát."