A Liverpool játékosa a Real Madridban folytathatja

A Daily Mail információi szerint a Real Madrid élénken figyeli a Liverpool védőjét, Joe Gomezt.

A játékos Joel Matip és Virgil van Dijk mögött sokáig harmadikszámú belsővédőnek számított a vörösöknél, de most már a nyáron érkezett Ibrahima Konaté is egyre több játék lehetőséget kap Jürgen Klopptól, így az angol védő jelenleg csak a negyedikszámú középsővédő a csapatban. Ez az idei játékpercein is meglátszik, a 24 éves játékos mindössze 3 bajnokin kapott csak szerepet nyár óta.

A transzferre azonban csak a szezon végén kerülhet sor, hiszen az angol lap információi szerint a Real Madridnak nem sürgős Gomez leigazolása, a Liverpool pedig nem szeretné elengedni a fiatal bekket, tanulva a tavalyi hatalmas sérüléshullámból.

A vörösök védőjét korábban az Aston Villával is összehozták, de a Daily Mail úgy tudja, hogy mindez csak pletyka.

