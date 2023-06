A Liverpool is beszállt a versenybe: 250 millió eurót adnának Mbappéért!

A támadó akkor is brutális pénzt kap, ha marad Párizsban.

A spanyol Marca exkluzív cikkében számol be arról, miszerint a Liverpool hajlandó lenne 250 millió eurót fizetni a Paris Saint-Germainnek idén nyáron, hogy megszerezzék Kylian Mbappét.

A spanyol lap megszólaltatta Marco Kirdemirt, a "Szaúd-Arábiával és katari bennfentesekkel jó kapcsolatot ápoló" FIFA-ügynököt, aki szerint a PSG vezetői nem nagyon örülnek Mbappé döntésének, miszerint nem hosszabbítja meg jövő nyáron lejáró szerződését.

"Azt mondták nekem, hogy nagyon dühösek. Szerették volna, és bíztak benne, hogy hosszabbít. Az emír nagyon ideges" - mondta a Marcának Kirdemir, aki azt is hozzátette, a jövő héten várhatók új hírek az ügyben.

"A Liverpool felveszi a versenyt a Real Madriddal, egy vagyont akarnak fizetni Mbappéért, körülbelül 300 millió dollárt" - mondta.

A párizsi vezetők is egyre inkább hajlanak arra, hogy még idén nyáron értékesítsék a támadót, akinek azonban van egy hűségzáradék is a szerződésében. Eszerint 90 millió euró üti a markát szeptemberben, ha még akkor is a PSG játékosa lesz.