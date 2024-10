A Liverpool, ha nehezen is, de győzött Dél-Londonban

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)





A Liverpool a Crystal Palace otthonába látogatott a Premier League hetedik fordulójának szombati nyitómérkőzésén. Arne Slot meglepetésre csak a kispadra nevezte Szoboszlai Dominikot, a magyar válogatott csapatkapitánya állítólag erőnléti problémák miatt nem került a kezdőcsapatba.

Korai Liverpool vezetés a kilencedik percben

A találkozót a vendég Vörösök kezdték jobban, hiszen Cody Gakpo bal oldali beadására Diogo Jota érkezett közepén, és vette be Dean Henderson kapuját. 0–1.

Az első félidő hátralévő részében továbbra is a Liverpool akarata érvényesült, 68%-ban birtokolták a labdát, gólt azonban sem a Vörösök, sem a hazai Crystal Palace nem tudott szerezni, így a csapatok 1–0-s vendég előnnyel mentek az öltözőbe.

Az 57. percben Mohamed Szalah könnyen kettőre növelhette volna a Liverpool előnyét, azonban az egyiptomi támadó rosszul célzott, és a kapu közepébe rúgta a ziccert.

Ezután fokozatosan magára talált a Palace, Alisson Beckernek több bravúrt is be kellett mutatnia, a brazil kapus előbb Eddie Nketiah próbálkozását, majd pár perccel később Eberechi Eze lövését is hárította. Azonban az utóbbi védés során Alisson megsérült, így a 77. percben le kellett cserélni. Helyére a cseh Vitezslav Jaros állt be.

A 84. percben Eberechi Eze Jarost is próbára tette, de a cseh kapus könnyedén védte az angol szélső gyenge befejezését.

Több helyzet már nem alakult ki a mérkőzés végéig, így a Liverpool, ha kicsit nehezen is, de megőrizte egygólos előnyét, és elhozta a három pontot a Selhurst Parkból.

Premier League, hetedik forduló

Crystal Palace–Liverpool

gólszerző: Jota (9.)