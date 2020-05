A Liverpool felvette a kapcsolatot a Napoli hátvédjével

A 28 éves védőben látják Virgil van Dijk ideális párját a Vörösöknél.

Ha van gyengébb pontja a Mersey-aprti csapatnak, akkor az a Virgil van Dijk melletti belső védő pozíció, ahol Dejan Lovren, Joel Matip vagy éppen Joe Gomez ha próbál is megfelelni az elvárásoknak, abban a legtöbben egyetértenek, a holland bekk mellé jól jönne egy hozzá méltó klasszis védőtárs.



Úgy tűnik, erre nem is kellhet olyan sokat várni, hiszen a Tuttomercatoweb szerint a Premier League listavezetője már felvette a kapcsolatot a 28 éves játékossal, aki vélhetően hajlana is a váltásra – ennek legfőbb oka, hogy a könnyen lehet, hogy lecsúszik a -szereplésről.



A Poolnak jól jöhet, hogy a koronavírus-járvány miatt a nápolyi klub már nem ragaszkodik a 100 millió eurós vételárhoz.



A forrás hozzáteszi, a felek a következő hetekben ismét leülnek egymással, az angol klub elhatározása pedig nagyon szilárd.



Koulibalyt korábban legtöbbször a Manchester Uniteddel boronálták össze , az Old Traffordon Harry Maguire védőtársát keresik.

Forrás: m4sport.hu