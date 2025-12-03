A Liverpool egykori legendája lehet a klub új vezetőedzője

Egyre komorabb felhők gyűlnek a Liverpool és annak vezetőedzője, Arne Slot feje fölött: ugyan a hétvégén begyűjtötte a három pontot az angol bajnoki címvédő a West Ham ellen, jelenleg kilenc pont a hátránya a listavezető Arsenal mögött. Emiatt egyre több sajtóhír lát napvilágot, ami a holland szakember esetleges utódjait firtatja.

A Manchester United volt legendás hátvédje, Rio Ferdinand a saját Youtube-csatornáján vetette fel Gerrardnak, hogy akár ő is leülhet a Pool kispadjára.

"Épp a minap mondtam neki [Gerrardnak - a szerk], evés közben, hogy »készülj, mert kinevezhetnek megbízott vezetőedzőnek« - kezdte Ferdinand, aki elmondta, nem lepné meg, ha a Liverpool idővel számítana rá a vezetőedzői poszton.

- Rengeteg mérkőzés vár a Liverpoolra, és azt gondoltam, hogy Slot nem jönne ki jól ezekből a meccsekből. Szerintem a szurkolóktól érkező nyomás lehet, arra sarkallja a vezetőséget, hogy menessze. Gerrard a klub legendája, aki készen áll, hogy egyensúlyt teremtsen a klubnál. Nem lennék meglepve, ha az egykori legendás középpályása kapna egy hívást a klubtól."

A 45 éves angol szakember 2025 januárjának végén távozott a szaúdi Al-Ettifaq csapatától, azóta nem irányított egyetlen csapatot sem. Korábban volt a Rangers, az Aston Villa trénere, de a Liverpool ificsapatait is irányította.

A cikk megjelenése a Szerencsejáték Zrt. tématámogatásával valósult meg.