A Liverpool bejelentette Konaté szerződtetését

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most!

A Liverpool FC hivatalos honlapján bejelentette, hogy szerződtette Ibrahima Konatét az RB Leipzigtől.

A 22 esztendős francia védő hosszú távra kötelezi el magát a Vörösökhöz, ám a szerződés konkrét hosszát nem árulták el.

"Nagyon örülök, hogy egy ilyen hatalmas klubhoz csatlakozhatok, mint a Liverpool. Ez egy rendkívül izgalmas pillanat számomra és a családom számára is, nagyon várom már, hogy megismerkedhessek a csapattársakkal és a szakmai stábbal, és hogy belevágjak életem új fejezetébe. Jelenleg az U21-es Eb-re koncentrálok a francia válogatottal, de a torna után csatlakozom a világ egyik legjobb csapatához, és ez jó érzéssel tölt el. Sok éven át keményen dolgoztam, hogy eljussak idáig, köszönöm mindenkinek az RB Leipzignél, az edzőknek, a csapattársaknak, a stábnak, és kiváltképp a szurkolóknak" - mondta Konaté.

A hátvéd négy szezon után hagyja ott a lipcsei egyesületet, amelyben 95 mérkőzésen szerepelt.

A Liverpool menedzsere, Jürgen Klopp bízik benne, hogy Konaté azonnal a csapat erősségévé válik, és hatalmas lehetőségeket lát benne a jövő szempontjából.

"Nagyon örülök, hogy Ibrahima csatlakozik hozzánk. Ő egy olyan játékos, akit már régóta csodálok. Az előző szezonban a védelem közepén a sérülések rengeteg problémát okoztak, így egyértelmű volt, hogy ezt a csapatrészt meg kell erősítenünk. Ibrahima személyében minőségi játékost igazoltunk, lenyűgözőek a fizikai tulajdonságai, gyors, erős és dominál a levegőben is. Több mint 90 Bundesliga- és európai kupamérkőzéssel a háta mögött csatlakozik hozzánk. Ez a szám magasabb is lehetne, csak volt néhány sérülése, ám ez így is azt jelenti, van már tapasztalata abban, hogy milyen egyszerre két elképesztően nehéz sorozatban szerepelni. Biztos vagyok benne, hogy azonnal játékra kész lesz, de még csak 22 éves, hatalmas fejlődési lehetőség van benne. Várom már, hogy együtt dolgozhassunk" - nyilatkozta a német mester.

Konaté szerződésének aláírásárához még hiányzik, hogy munkavállalói engedélyt kapjon Nagy-Britanniában.

A cikk lejjebb folytatódik

Ne csak nézd a kedvenc csapatod, hanem fogadj is az eredményre.

A magyar–portugál meccsen gazdaggá teheti a fogadókat a magyar együttes, mert a sikere 6,40-szeres pénzt ér.