A Lipcse végül nyert Svájcban, a Milan a rengeteg helyzete ellenére is csak döntetlenezett

Elkezdődött a 2023/24-es Bajnokok Ligája szezon. Az AC Milan 0-0-ás döntetlent játszott a Newcastle United ellen, az RB Leipzig idegenben 2-1-re tudott nyerni a Young Boys ellen.

AC Milan-Newcastle United

A hétvégi Internazionale ellen elszenvedett 5-1-es vereség után volt mit javítani Stefano Pioli csapatának. A halálcsoportnak is nevezett F-csoportban nem lesz könnyű mérkőzés, így a Milannak és a Newcastlenek is jól jött volna a három pont. A legtöbbet az olaszok tették meg ezért, a statisztika jól mutatja a mérkőzés képét. A Milan 22 alkalommal, a Newcastle mindössze ötször próbálkozott kapura lövéssel. Az első játékrészben Leao, Krunic, Hernández, Giroud, Chukwueze és Pobega is többször próbálkozott, azonban vagy Pope állta a labda útját vagy kapu mellé sikerült befejezni a helyzetet.

A második játékrészben is fölényben futballozott a hazai gárda, azonban a védelmet nem tudták feltörni. A legnagyobb veszteség így is Pioli egyesületét érte, hiszen Maignant sérülés miatt a 81. percben le kellett cserélni. Azt egyelőre még nem tudni, mennyi időre dőlt ki a francia hálóőr.

Young Boys-RB Leipzig

A magyar és lipcsei szurkolók nagy örömére visszatért a keretbe Gulácsi Péter, aki jó pár hónap kihagyás után volt újra bevethető. Habár a magyar hálóőr a kispadon kapott helyet, Willi Orbánnak még ez sem adatott meg, mivel több hetes kihagyás vár rá a magyar válogatott Csehország elleni barátságos meccsén elszenvedett sérülése miatt.

Az RB Leipzig már a harmadik percben megszerezte a vezetést Simakan révén. Fél órá játék után azonban jött a hidegzuhany a vendégeknek, Elia kiegyenlítette a mérkőzés állását. Az első félidő végén 1-1-es eredménnyel vonultak pihenőre a csapatok.

A második félidőben újra átvette a kezdeményezést a Lipcse, de csak a 73. percben tudták újra a maguk javára fordítani a mérkőzést, Schlager góljának köszönhetően. A hosszabbításban végül megrúgta a harmadik gólt is az RB Leipzig, Sesko döntötte el a találkozót.