A Lipcse a harmadik helyért, a Hoffenheim a nemzetközi porondért

Izgalmas péntek esti foci a Bundesligában Gulácsival, Orbánnal.

A Hoffenheim–Lipcse összecsapással kezdődött el a Bundesliga 32. fordulója péntek este, és a tét sem volt kicsi.

Ha győz a Hoffenheim, ideiglenesen nemzetközi porondot érő helyen van, ha győz a Lipcse, akkor hirtelen harmadik lesz – mindez biztos volt a két csapat péntek esti találkozója előtt.

Majd jó iramban láthatott nagyszerű futballt a közönség. A labdabirtoklás hasonló, a helyzetek kialakítása nagyjából egyforma, a helyzetkihasználás az, amiben viszont jól látható különbség volt a két gárda között már az első félidő után is. A 38. minutumban Sasko révén ugyanis a Lipcse – melynek kezdőjében Gulácsi és Orbán is helyet kapott – vezetést szerzett, 0–1.

A második félidő is hasonló képet hozott a játékban, sok helyzet, parázs csaták. A 72. percben viszont meg is pecsételődhetett volna Gulácsiék sorsa – kiállították Simonsot, ám ez mit sem javított a hazaiak helyzetkihasználásán, de nem rontott a vendégek erősségén sem. Az utolsó pillanatig legaábbis. Hogy mi lett ebből? Egyenlített a Hoffenheim Kramaric-nak köszönhetően, igaz a hazaiak gólja már jó ideje érett is, így maradtak negyedikek Gulácsiék, a hazaiak azonban – lehet csak ideig, óráig, de – elérték a nemzetközi kupaindulást érő 7. pozíciót ezzel.