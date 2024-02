A lengyel élvonalba igazolt a Puskás Akadémia hátvédje - hivatalos!

Szerződést bontottak a légióssal, akinek ismerős csapattársa lett!

A Puskás Akadémia közös megegyezéssel szerződést bontott Mohamed Mezghranival - mindezt csütörtökön jelentette be hivatalos honlapján a felcsúti klub.

A belga-algériai kettős állampolgárságú hátvéd öt évet töltött Magyarországon, három évet húzott le a Bp. Honvédnál, 2022 januárjában igazolt a Puskás Akadémiához. A kispestieknél 68, Felcsúton 26 tétmérkőzésen kapott lehetőséget.

Nem sokkal később a lengyel élvonalbeli Warta Poznan bejelentette Mezghrani szerződtetését, aki a szezon végéig írt alá a zöld-fehérekkel, hosszabbítási opcióval.

A 29 esztendős futballista már egy ideje a lengyel együttessel készül, több felkészülési mérkőzésen is szerepet kapott a csapat törökországi edzőtáborában, ahol gólt is szerzett, s büntetőt is kiharcolt, teljesítményével pedig meggyőzte a szakmai stábot.

Mezghrani így újra együtt futballozhat korábbi Honvédos csapattársával, Eppel Mártonnal.

"Mielőtt próbajátékra érkeztem, nagyon sok pozitív véleményt hallottam a klubról és a csapatról. Megnéztem néhány meccset a szezon első részéből, és úgy döntöttem, hogy ez a váltás nagyon jó lehet számomra. Mivel a lengyel bajnokságról is jó véleménnyel vagyok, elég kézenfekvő és egyszerű volt a döntés, hogy csatlakozzam a Wartához. Eppel Márton sokat segített, de az egész csapat nagyon jól fogadott, ahogyan az edzők is, akik elmondták, mit várnak tőlem. Boldog vagyok, hogy a Wartánál folytathatom" - nyilatkozta Mezghrani.