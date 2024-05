A Leicestertől érkezik a Chelsea új menedzsere

A Sky Sports és Fabrizio Romano is megerősítette.

Enzo Maresca két éves szerződést írt alá.

Fabrizio Romano és a Sky Sports értesülései szerint, a Chelsea mindenben megegyezett Enzo Marescával, így az olasz szakember veszi át a londoni csapat irányítását. Az edző két éves szerződést ír majd alá, opcióval egy harmadik szezonra.

A Leicester és a Chelsea most a kompenzáción egyezkedik. Maresca korábban Vincenzo Montella, Manuel Pellegrini és Pep Guardiola asszisztenseként is dolgozott, majd 14 meccsen irányította a Parmát. 2023 júliusában lett a PL-ből frissen kieső Leicester edzője, ahol első évében meg is nyerte az angol másodosztályt.