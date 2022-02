A Leicester védőjét nézte ki magának a Chelsea

Nyerj 8 milliót az Unibeten! Válaszolj jól a kérdésekre és már várhatod is a nagy nyereményt! Ide kattintva regisztrálhatsz a járékért! (x)A Fichajes írta meg, hogy a londoni kékek komolyan fontolóra vették a Leicester City védőjének, Caglar Söyüncünek a szerződtetését. A Chelsea-től a nyáron akár három hátvéd is távozhat, hiszen jelen állás szerint Andreas Christensen, Antonio Rüdiger és Cesar Azpilicueta szerződése is lejár júniusban.

Caglar Söyüncü lehet az egyik, akivel a fenti hármas valamelyikét pótolhatja, persze kérdés, hogy a Leicesternél hajlanak-e a török válogatott értékesítésére. Söyüncü egyértelműen alapember klubjában, 19 Premier League meccsen lépett idén pályára, javarészt kezdőként, szerződése 2023 nyaráig szól, piaci értéke pedig 45 millió Euró.

A cikk lejjebb folytatódik

Ne csak nézd a kedvenc csapatod, hanem fogadj is az eredményre.

Az Arsenal-Brentford mérkőzésen a hazai győzelem 1.42, a döntetlen 4.60, a vendégsiker 7.80-szoros pénzt fizet. (x)