Edzősors: A korábbi Arsenal legenda visszatérhet Londonba

A korábbi Arsenal legenda nagyon közel került hozzá, hogy a Crytal Palace vezetőedzője legyen. Patrick Vieira állítólag mindenben megegyezett a Sasokkal, így a londoni csapatnál folytatja edzői karrierjét –értesült róla a The Guardian.

Vieira 2004-ben csapatkapitánya volt a veretlenül bajnoki címet szerző Arsenalnak, játszott az AC Milanban, az Interben és a Juventusban is, pályafutását szintén Angliában, a Manchester Cityben fejezte be. A 107-szeres francia válogatott maradt Manchesterben és 2013-tól a City utánpótlásánál segédkezett, míg 2016-ban megkapta élete első vezetőedzői munkáját a New York City FC-nél. Két és fél évet töltött az Egyesült Államokban, ezalatt a csapat folyamatosan fejlődött, 2017-ben például második helyen végeztek a newyorkiak a bajnokságban.

A szakember 2018 júniusában vette át a francia Nice irányítását, első idényében hetedik lett a nizzaiakkal, a másodikban pedig az ötödik vezette a csapatot – ezzel kvalifikálták magukat az EL küzdelmeibe –, azonban 2020 decemberében menesztették a franciát.

A Crystal Palace-tól a szezon végén távozott Roy Hodgson, aki a tavalyi szezonban benntartotta a Sasokat a bajnokságban. Az utódját azóta keresik a londoniak, többek között Frank Lampard, Lucien Favre, Sean Dyche, Nuno Espírito Santo és Valérien Ismaël is szóba került, mint lehetséges új vezetőedző. De végül úgy tűnik, hogy Vieira lehet a befutó a Palace-nál. A londoniak sorozatban kilencedik idényükre készülnek a Premier League-ben, az előző szezonban a bajnokság 14. helyén végeztek 44 ponttal.

