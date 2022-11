A korábbi Arsenal játékos is helyet kapott Gareth Southgate bő keretében

Visszaküzdheti magát az angol válogatottba a Brighton támadója.

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most! (x)

A The Athletic beszámolója szerint két játékos is bekerült a Brightonból Gareth Southgate 55 fős bő keretébe amelyből a szakember kiválasztja azt a csapatot, amely majd a világbajnokságra utazhat. Az egyikőjük Lewis Dunk, míg mellette Danny Welbeck is ott van a támadók között. Utóbbi azért érdekes, mert noha 42-szeres válogatott 2018 óta egy alkalommal sem lépett pályára hazája nemzeti csapatában.

Az elmúlt időszak nem alakult szerencsésen Welbeck számára a válogatottal kapcsolatban, jelenlegi formája azonban fantasztikus, hiszen ebben az idényben már hat gólban közreműködött, amelyből hármat ő maga szerzett, háromnál pedig előkészített.

A nemzeti csapatban 42 mérkőzésen 16 gólt szerzett eddig, legutóbb egy Costa Rica elleni találkozón léphetett pályára még 2018-ban.

Ne csak nézd a kedvenc csapatod, hanem fogadj is az eredményre.

A Hoffenheim-RB Leipzig német bajnokin a hazaiak győzelme 2.88, a döntetlen 3.55, a vendégsiker 2.35-szörös szorzóval fogadható. (x)